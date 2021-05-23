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Рунар Рунарссон
№13
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Исландия
Дата рождения
18 февр. 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига наций. путь на евро-2020
франция. лига 1
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Лестер Сити
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
был в запасе
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