Яссе Туоминен
№24
Нападающий
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
12 нояб. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
был в запасе