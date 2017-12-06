Валон Ахмеди
№7
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Албания
Дата рождения
7 окт. 1994 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
Марибор
1 : 1
Севилья
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Марибор
1
Севилья
1
был в запасе
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 20:00
Спартак
1 : 1
Марибор
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спартак
1
Марибор
1
был в запасе
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
Ливерпуль
3 : 0
Марибор
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ливерпуль
3
Марибор
0
был в запасе
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
Марибор
0 : 7
Ливерпуль
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Марибор
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
Севилья
3 : 0
Марибор
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Севилья
3
Марибор
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Марибор
1 : 1
Спартак
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Марибор
1
Спартак
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур