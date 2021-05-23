Лянко (Лянко Войнович)
№4
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 февр. 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
90'
90'
90'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
был в запасе
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
37'
37'
37'
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
61'
61'
61'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур