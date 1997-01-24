Риккардо Орсолини
№7
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 янв. 1997 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
86'
86'
86'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
86'
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
82'
82'
82'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
82'
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5
Болонья
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Болонья
4 : 1
Специя
12'
12'
12'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
12'
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
90'
90'
90'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
90'
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 19 тур