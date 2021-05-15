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Коронавирус
Педро Роша
№99
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 окт. 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
66'
66'
66'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
66'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
32'
32'
32'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
32'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
Спартак-2
0 : 2
Крылья Советов
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
50'
50'
50'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
50'
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 37 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
0 : 2
Спартак-2
35'
35'
35'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
35'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Чайка
0
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур