Родриго Бентанкур
№30
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
25 июня 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:00
Аталанта
1 : 2
Ювентус
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, Финал
Аталанта
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, Финал
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/2 финала
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Интер
1 : 2
Ювентус
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 76' / Италия. Кубок, 1/2 финала
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
Ювентус
3 : 2
Дженоа
25'
25'
25'
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/8 финала