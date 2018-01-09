Борха Эррера
№15
Защитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2018 09 янв. 2018 вт 23:30
Валенсия
4 : 0
Лас-Пальмас
09.01.2018 09 янв. 2018 вт 23:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
4
Лас-Пальмас
0
был в запасе
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
Лас-Пальмас
1 : 1
Валенсия
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лас-Пальмас
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
Лас-Пальмас
2 : 3
Депортиво
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Лас-Пальмас
2
Депортиво
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
26.10.2017 26 окт. 2017 чт 21:30
Депортиво
1 : 4
Лас-Пальмас
26.10.2017 26 окт. 2017 чт 21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Депортиво
1
Лас-Пальмас
4
был в запасе