Эмануэль Чеккини
№19
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 дек. 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
Малага
1 : 1
Нумансия
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Нумансия
1
был в запасе
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
Нумансия
2 : 1
Малага
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Нумансия
2
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала