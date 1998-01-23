Кайлен Хиндс
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 янв. 1998 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
Транмер
2 : 1
Уотфорд
68'
68'
68'
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
68'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Транмер
2
Уотфорд
1
был в запасе