Йоханнес Эггештайн
№13
Нападающий
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Команда
ЛАСК
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 мая 1998 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Лудогорец
1 : 3
ЛАСК
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
ЛАСК
3
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
ЛАСК
3 : 3
Тоттенхэм
84'
84'
84'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
84'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЛАСК
3
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 2
Антверпен
73'
73'
73'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
0
Антверпен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Антверпен
0 : 1
ЛАСК
55'
55'
55'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
55'
минуты: 40' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Антверпен
0
ЛАСК
1
минуты: 40' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
ЛАСК
4 : 3
Лудогорец
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЛАСК
4
Лудогорец
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Тоттенхэм
3 : 0
ЛАСК
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
3
ЛАСК
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур