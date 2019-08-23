Чука (Виктор Мартинес)
№33
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 июня 1997 (23) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур