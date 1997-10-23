Алексей Самылин
№69
Полузащитник
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Команда
Зоркий
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 окт. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0
Сочи
1
был в запасе