Оливер Пражновски
№21
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 февр. 1991 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Сочи
3 : 2
Луч
90'
90'
90'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 15:00
Авангард
1 : 2
Луч
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
был в запасе