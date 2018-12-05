Хуан Нарваэс
№12
Нападающий
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Команда
Альмерия
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
12 февр. 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
Вильярреал
8 : 0
Альмерия
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
8
Альмерия
0
был в запасе
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 20:30
Альмерия
3 : 3
Вильярреал
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альмерия
3
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала