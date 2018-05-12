Гидо Писсаро
№19
Полузащитник
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Команда
Тигрес УАНЛ
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 февр. 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Севилья
2
был в запасе
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
Севилья
3 : 2
Реал
69'
69'
69'
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2
Севилья
1
был в запасе
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Вильярреал
2
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
21'
21'
21'
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
4
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.03.2018 18 марта 2018 вс 14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018 18 марта 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
0
Валенсия
2
был в запасе
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2
Атлетико
5
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
29'
29'
29'
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:00
Севилья
1 : 0
Жирона
43'
43'
43'
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Жирона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:00
Эйбар
5 : 1
Севилья
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
5
Севилья
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
0
Севилья
3
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
51'
51'
51'
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
66'
66'
66'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур