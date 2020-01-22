Хуанпе (Хуан Рамирес)
№15
Защитник
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Команда
Жирона
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 апр. 1991 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Жирона
0 : 3
Вильярреал
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Вильярреал
3
был в запасе