Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Ибраима Конате
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хавьер Хименес
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 марта 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2017/2018
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1
Валенсия
0
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:30
Эйбар
1 : 0
Валенсия
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Валенсия
0
был в запасе
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1
Леванте
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе