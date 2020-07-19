Хавьер Хименес
№29
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 марта 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1
Валенсия
0
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
был в запасе
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:30
Эйбар
1 : 0
Валенсия
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Валенсия
0
был в запасе
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1
Леванте
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе