Леандро Чичисола
№1
Вратарь
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Команда
Хетафе
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 марта 1990 (31) год
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
Интер
2 : 0
Хетафе
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Интер
2
Хетафе
0
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Хетафе
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хетафе
2
Аякс
0
был в запасе