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Гильермо Марипан
№6
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Чили
Дата рождения
6 мая 1994 (27) лет
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Ланс
0 : 0
Монако
86'
86'
86'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монако
2 : 1
Ренн
31'
31'
31'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Ренн
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:05
Реймс
0 : 1
Монако
89'
89'
89'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
3 : 0
Дижон
67'
67'
67'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 0
Брест
28'
28'
28'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
51'
51'
51'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
51'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
45'
45'
45'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
47'
47'
47'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
88'
88'
88'
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 0
Анжер
40'
40'
40'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
40'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
89'
89'
89'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
89'
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
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