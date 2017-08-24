Гирано Керк
№7
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
2 : 0
Утрехт
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Зенит
2
Утрехт
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Утрехт
1
Зенит
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд