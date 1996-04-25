Ян Беднарек №35 Защитник Подписаться

Команда Саутгемптон

Гражданство Польша

Дата рождения 12 апр. 1996 (25) лет

Рост 189

Дважды ощутил на себе, что такое проигрывать 0:9 – «Саутгемптон» так проигрывал «Лестеру» и «МЮ» за последние два года.