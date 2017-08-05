Сабри Туфики
№22
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 марта 1997 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Труа
1 : 1
Ренн
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1
Ренн
1
был в запасе