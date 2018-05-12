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Дюрель Авуну
№18
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Конго
Дата рождения
25 сент. 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Кан
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
4
Кан
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 0
Кан
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3
Кан
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Кан
1 : 3
Монпелье
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
1
Монпелье
3
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
1
Кан
0
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
86'
86'
86'
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Кан
2 : 2
Ренн
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Кан
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Генгам
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Кан
0 : 0
Генгам
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Кан
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Кан
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Кан
1 : 2
Лион
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1
Лион
2
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
21:00
Кан
2 : 1
Дижон
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2
Дижон
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Метц
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
0
Кан
2
был в запасе
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