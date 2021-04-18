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Мизьян Маолида
№26
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
61'
61'
61'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
58'
58'
58'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
58'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
17'
17'
17'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
17'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
90'
90'
90'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
90'
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
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