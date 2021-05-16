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Исмаэл (Исмаэл Лима)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 дек. 1994 (26) лет
Рост
169
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
44'
44'
44'
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
67'
67'
67'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
минуты: 35' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
минуты: 35' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 38'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
минуты: 1' - 38' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
22'
22'
22'
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
82'
45'
82'
45'
82'
45'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
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