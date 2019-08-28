Исан Сако
№13
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 июля 1997 (23) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе