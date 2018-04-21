Йоанн Салмье
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Труа
Гражданство
Французская Гайана
Дата рождения
21 нояб. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Амьен
3 : 1
Страсбур
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3
Страсбур
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Страсбур
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1
Страсбур
1
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Тулуза
2 : 2
Страсбур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2
Страсбур
2
был в запасе
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:45
Страсбур
1 : 3
Монако
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1
Монако
3
был в запасе
04.03.2018 04 марта 2018 вс 17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
04.03.2018 04 марта 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 22:45
Страсбур
0 : 0
Монпелье
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
0
Монпелье
0
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0
Бордо
2
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Лилль
2 : 1
Страсбур
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2
Страсбур
1
был в запасе
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 22:45
Страсбур
0 : 2
Генгам
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0
Генгам
2
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Страсбур
2 : 1
Тулуза
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2
Тулуза
1
был в запасе
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0
Кан
0
был в запасе
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Страсбур
2 : 2
Анжер
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур