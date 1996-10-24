Бингуру Камара
№30
Вратарь
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 окт. 1996 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Страсбур
1 : 1
Лорьян
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1
Лорьян
1
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ницца
0 : 2
Страсбур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0
Страсбур
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
был в запасе
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
22'
22'
22'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
22'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Брест
0 : 3
Страсбур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Страсбур
2 : 3
Лион
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Страсбур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур