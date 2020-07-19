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Чибози Авазим
№5
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 янв. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леганес
2 : 2
Реал
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
2
Реал
2
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
90'
90'
90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0
Леганес
0
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 7' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 7' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Осасуна
2 : 1
Леганес
45'
45'
45'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Леганес
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 32 тур
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 30 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 2
Вальядолид
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
Вильярреал
1 : 2
Леганес
90'
90'
90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
11'
11'
11'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леганес
0
Хетафе
3
был в запасе
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
68'
68'
68'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
49'
49'
49'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
1
Эйбар
2
был в запасе
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