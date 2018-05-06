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Эден Массуема
№21
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Дижон
3 : 1
Генгам
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Дижон
3
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Дижон
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
3
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Дижон
2 : 5
Лион
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
2
Лион
5
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Дижон
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
0
Дижон
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Амьен
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Амьен
1
был в запасе
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
22:45
Монако
4 : 0
Дижон
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
4
Дижон
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Дижон
3 : 2
Ницца
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
3
Ницца
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Метц
1
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2
Дижон
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Дижон
1 : 4
Монако
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Дижон
1
Монако
4
был в запасе