Башибу Койта
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Ред Стар
Гражданство
Нигер
Дата рождения
15 апр. 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе