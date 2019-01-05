Шарль Шаррье
№21
Полузащитник
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Команда
Лез Эрбье
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1986 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Тур
1 : 2
Лез Эрбье
31'
31'
31'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1
Лез Эрбье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала