Эммануэль Буржо
№10
Полузащитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 окт. 1987 (33) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Марсель
2 : 1
Амьен
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Амьен
1
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Амьен
2 : 0
Метц
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Амьен
2
Метц
0
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Монако
0 : 0
Амьен
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
0
Амьен
0
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Амьен
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Амьен
1
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Ренн
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0
Ренн
2
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Амьен
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Амьен
2
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Сент-Этьен
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Амьен
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Амьен
0
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Амьен
3 : 1
Генгам
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
3
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Монпелье
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1
Монпелье
1
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Ницца
1 : 0
Амьен
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Труа
1 : 0
Амьен
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1
Амьен
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Амьен
1 : 2
Лион
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Амьен
1
Лион
2
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Амьен
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2
Амьен
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3 : 0
Лилль
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
3
Лилль
0
был в запасе
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:45
Амьен
1 : 1
Монако
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Амьен
1
Монако
1
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Амьен
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1
Амьен
1
был в запасе