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Бакайе Дибасси
№12
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Мали
Дата рождения
11 авг. 1989 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
1'
1'
1'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
65'
65'
65'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
14'
55'
14'
55'
14'
55'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
14'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
80'
80'
80'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
80'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
90'
90'
90'
90'
90'
90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
11'
11'
11'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
54'
54'
54'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
54'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
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