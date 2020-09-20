Тристан Дингом
№20
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 февр. 1991 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
был в запасе
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Реймс
2
был в запасе