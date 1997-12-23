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Габриэль (Габриэль Магальес)
№6
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 дек. 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Арсенал
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
90'
90'
90'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
был в запасе
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
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