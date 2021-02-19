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Коронавирус
Кристоф Эрейе
№23
Защитник
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Команда
Брест
Гражданство
Мартиника
Дата рождения
22 авг. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
84'
84'
84'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
51'
51'
51'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Брест
2 : 1
Реймс
50'
50'
50'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Брест
0 : 3
Страсбур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Анжер
3 : 2
Брест
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
3
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
34'
34'
34'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 3 тур