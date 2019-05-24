Эрвин Желязны
№1
Вратарь
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 сент. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0
Бордо
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
4
Кан
0
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Генгам
0 : 0
Кан
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0
Кан
0
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Дижон
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Кан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
Кан
0 : 1
Анжер
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0
Анжер
1
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Ним
2 : 0
Кан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2
Кан
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Монако
0 : 1
Кан
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Кан
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3
Кан
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Кан
1
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Кан
0 : 0
Страсбур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Страсбур
0
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Кан
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Монпелье
2 : 0
Кан
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2
Кан
0
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1
Лилль
3
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2
Тулуза
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2
Кан
2
был в запасе