Жордан Тель
№10
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 июня 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
Бержерац
2 : 3
Орлеан
90'
90'
90'
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
2
Орлеан
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала