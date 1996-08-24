Анжело Фульини
№23
Полузащитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 авг. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
90'
90'
90'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
7'
7'
7'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
7'
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Анжер
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
88'
88'
88'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
44'
44'
44'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
44'
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
2 : 2
Ланс
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 10'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 1' - 10' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
39'
39'
39'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
48'
48'
48'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 14 тур