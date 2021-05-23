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Луис Араухо
№11
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 июня 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 37 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Ланс
0 : 3
Лилль
39'
39'
39'
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0
Лилль
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 36 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Ницца
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
2
Ницца
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Лион
2 : 3
Лилль
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2
Лилль
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Лилль
1 : 1
Монпелье
85'
85'
85'
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
85'
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Монпелье
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
84'
84'
84'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
90'
90'
90'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
57'
57'
57'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
57'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 11 тур
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