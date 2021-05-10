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Энтони Робинсон
№33
Защитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 авг. 1997 (23) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Сити
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Манчестер Сити
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
83'
83'
83'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
44'
44'
44'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
81'
81'
81'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
76'
76'
76'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
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