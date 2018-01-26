Сэм Смит
№55
Нападающий
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
был в запасе