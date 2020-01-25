Малон Ромео
№12
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Антигуа и Барбуда
Дата рождения
19 сент. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе