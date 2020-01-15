Байрон Уэбстер
№17
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1987 (34) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала