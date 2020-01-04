Том Кинг
№13
Вратарь
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 марта 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала