Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Ибраима Конате
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Словакия
Португалия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марко Стиперманн
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Норвич Сити
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1991 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич Сити
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.07.2020
18 июля 2020
сб
19:30
Норвич Сити
0 : 2
Бернли
18.07.2020
18 июля 2020
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Норвич Сити
0
Бернли
2
был в запасе
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
Челси
1 : 0
Норвич Сити
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:15
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
1
Норвич Сити
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
Норвич Сити
0 : 4
Вест Хэм
33'
33'
33'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Норвич Сити
0
Вест Хэм
4
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Уотфорд
2 : 1
Норвич Сити
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
Норвич Сити
0 : 1
Брайтон & Хов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Норвич Сити
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Арсенал
4 : 0
Норвич Сити
90'
90'
90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
4
Норвич Сити
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Норвич Сити
0
был в запасе
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
Норвич Сити
1 : 0
Лестер Сити
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Норвич Сити
1
Лестер Сити
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
83'
83'
83'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Норвич Сити
2 : 2
Тоттенхэм
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Норвич Сити
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 2
Вулверхэмптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 1
Норвич Сити
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Лестер Сити
1
Норвич Сити
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
Показать все игры