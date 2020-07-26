Марко Стиперманн
№27
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 февр. 1991 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич Сити
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
5
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.07.2020 18 июля 2020 сб 19:30
Норвич Сити
0 : 2
Бернли
18.07.2020 18 июля 2020 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Норвич Сити
0
Бернли
2
был в запасе
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:15
Челси
1 : 0
Норвич Сити
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:15
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
1
Норвич Сити
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.07.2020 11 июля 2020 сб 14:30
Норвич Сити
0 : 4
Вест Хэм
33'
33'
33'
11.07.2020 11 июля 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Норвич Сити
0
Вест Хэм
4
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Уотфорд
2 : 1
Норвич Сити
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 14:30
Норвич Сити
0 : 1
Брайтон & Хов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Норвич Сити
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Арсенал
4 : 0
Норвич Сити
90'
90'
90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
4
Норвич Сити
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Норвич Сити
0
был в запасе
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
Норвич Сити
1 : 0
Лестер Сити
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Норвич Сити
1
Лестер Сити
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
был в запасе
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
83'
83'
83'
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Норвич Сити
2 : 2
Тоттенхэм
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Норвич Сити
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 2
Вулверхэмптон
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 1
Норвич Сити
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Лестер Сити
1
Норвич Сити
1
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе