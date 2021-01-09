Кристоф Циммерманн
№6
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 янв. 1993 (28) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/32 финала