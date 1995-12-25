Джош Хэрроп
№10
Полузащитник
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Команда
Престон
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 дек. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Престон
2 : 4
Норвич Сити
84'
84'
84'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
2
Норвич Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала